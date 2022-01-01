Vanguard Gaji

Gaji Vanguard berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $348,250 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Vanguard . Dikemas kini terakhir: 9/7/2025