Vanguard Gaji

Gaji Vanguard berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kejayaan Pelanggan di peringkat rendah hingga $348,250 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Vanguard. Dikemas kini terakhir: 9/7/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Saintis Data
TS02 $132K
TS03 $173K
Pengurus Produk
Median $142K

Pereka Produk
Median $120K

Pereka UX

Penganalisis Data
TS02 $133K
TS03 $153K
Pengurus Projek
Median $128K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $195K
Akauntan
Median $103K

Akauntan Teknikal

Penyelidik UX
Median $128K
Penganalisis Kewangan
Median $85K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $115K
Pemasaran
Median $189K
Arkitek Penyelesaian
Median $200K

Arkitek Data

Cloud Security Architect

Pengurus Program Teknikal
Median $200K
Operasi Perniagaan
$348K
Penganalisis Perniagaan
$144K
Khidmat Pelanggan
$137K
Kejayaan Pelanggan
$50.3K
Sumber Manusia
$74.2K
Undang-undang
$101K
Perunding Pengurusan
$249K
Operasi Pemasaran
$131K
Pengurus Program
$216K
Jualan
$55.7K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

