Yamaha
Yamaha Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Indonesia Yamaha svārstās no IDR 136.79M līdz IDR 191.18M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Yamaha kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/3/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$9K - $10.9K
Indonesia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Yamaha in Indonesia, ir gada kopējā atlīdzība IDR 191,181,630. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Yamaha Datu analītiķis pozīcijai in Indonesia, ir IDR 136,793,753.

