Treasure Data
Treasure Data Algas

Treasure Data algas svārstās no $75,750 kopējā atlīdzībā gadā Tehnisko programmu vadītājs zemākajā līmenī līdz $225,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Treasure Data. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/27/2025

Programmatūras inženieris
Median $195K
Produkta vadītājs
Median $225K
Datu analītiķis
$81.6K

Datu zinātnieks
$111K
Mārketings
$222K
Produkta dizainers
$145K
Pārdošana
$205K
Pārdošanas inženieris
$102K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$208K
Risinājumu arhitekts
$121K
Technical Account Manager
$173K
Tehnisko programmu vadītājs
$75.7K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Treasure Data, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $225,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Treasure Data, ir $159,293.

