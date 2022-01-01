Uzņēmumu katalogs
Docker
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Docker Algas

Docker algas svārstās no $104,475 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $499,988 Produkta dizainers augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Docker. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/12/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $262K
Pārdošanas inženieris
Median $280K
Biznesa operācijas
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Klientu apkalpošana
$104K
Mārketings
$176K
Produkta dizainers
$500K
Produkta vadītājs
$162K
Pārdošana
$185K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$250K
Risinājumu arhitekts
$202K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Docker, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $499,988. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Docker, ir $193,633.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Docker

Saistītie uzņēmumi

  • Verkada
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi