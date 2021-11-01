Uzņēmumu Katalogs
Chainalysis
Chainalysis Algas

Chainalysis algu diapazons svārstās no $143,068 kopējā atalgojumā gadā Produkta dizainers apakšējā galā līdz $310,896 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Chainalysis. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $160K
Produkta vadītājs
Median $211K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $290K

Administratīvais asistents
$286K
Datu zinātnieks
$162K
Cilvēkresursi
$279K
Mārketings
$178K
Produkta dizainers
$143K
Darbinieku atlases speciālists
$162K
Pārdošana
$311K
Risinājumu arhitekts
$199K

Datu arhitekts

Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Uzņēmumā Chainalysis, Akciju/pašu kapitāla piešķīrumi ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Il ruolo più pagato segnalato in Chainalysis è Pārdošana at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $310,896. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Chainalysis è di $199,000.

