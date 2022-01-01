Uzņēmumu katalogs
Proofpoint
Proofpoint Algas

Proofpoint algas svārstās no $72,436 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $543,150 Mārketings augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Proofpoint. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/17/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Grāmatvedis
Median $134K
Datu zinātnes vadītājs
Median $420K

Produkta vadītājs
Median $225K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $394K
Pārdošana
Median $142K
Biznesa analītiķis
$79.6K
Datu zinātnieks
$72.4K
Finanšu analītiķis
$112K
Cilvēkresursi
$169K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$265K
Mārketings
$543K
Produkta dizainers
$134K
Personāla atlases speciālists
$154K
Kiberdrošības analītiķis
$127K
Tehnisko programmu vadītājs
$186K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Proofpoint uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

Citi resursi