Stats Perform
Stats Perform Algas

Stats Perform algas svārstās no $34,667 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $135,675 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Stats Perform. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/9/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $54.6K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$34.7K
Produkta vadītājs
$136K

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Stats Perform, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $135,675. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Stats Perform, ir $54,571.

Citi resursi