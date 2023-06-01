Uzņēmumu katalogs
Shortcut Algas

Shortcut algas svārstās no $83,018 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $231,150 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Shortcut. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Produkta dizainers
$83K
Programmatūras inženieris
$231K
Risinājumu arhitekts
$85.4K

BUJ

El puesto con mayor remuneración reportado en Shortcut es Programmatūras inženieris at the Common Range Average level con una compensación total anual de $231,150. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shortcut es $85,425.

