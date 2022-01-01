Uzņēmumu katalogs
Šopifai Algas

Shopify algas svārstās no $40,655 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $367,054 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Šopifai. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/19/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilās programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produkta vadītājs
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produkta dizainers
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX dizainers

Mārketings
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Programmatūras inženierijas vadītājs
L7 $264K
L8 $367K
Klientu apkalpošana
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Datu zinātnes vadītājs
L7 $221K
L8 $279K
Finanšu analītiķis
L5 $90.4K
L6 $121K
Biznesa analītiķis
Median $97.9K
Pārdošanas inženieris
Median $151K
Biznesa operācijas
Median $350K
Mārketinga operācijas
Median $102K
Personāla atlases speciālists
Median $130K
Risinājumu arhitekts
Median $105K

Datu arhitekts

Mākoņu Drošības Arhitekts

Biznesa operāciju vadītājs
Median $106K
Cilvēkresursi
Median $90K
Pārdošana
Median $87.4K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $276K
Tehniskais rakstnieks
Median $66.7K
Biznesa attīstība
Median $326K
Produkta dizaina vadītājs
Median $315K
Programmu vadītājs
Median $150K
Kiberdrošības analītiķis
Median $109K
Grāmatvedis
$89.6K
Administratīvais asistents
$41K
Štāba vadītājs
$109K
Reklāmas tekstu autors
$52.6K
Datu analītiķis
$164K
Grafiskais dizainers
$149K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$104K
Vadības konsultants
$241K
Projektu vadītājs
$69.6K
UX pētnieks
Median $100K
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Shopify uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (8.25% ceturkšņa)

100%

G 1

Akciju veids
RSU

Shopify uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 1 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 100% tiek iegūtas 1st-G (100.00% gada)

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Shopify uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (8.25% ceturkšņa)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (8.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Shopify, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the L8 level ar gada kopējo atlīdzību $367,054. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shopify, ir $115,356.

