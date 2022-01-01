Uzņēmumu katalogs
Guidewire Software
Guidewire Software Algas

Guidewire Software algas svārstās no $16,768 kopējā atlīdzībā gadā Datu analītiķis zemākajā līmenī līdz $371,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

Programmatūras inženieris
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $256K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $371K

Risinājumu arhitekts
Median $230K

Data Architect

Personāla atlases speciālists
Median $122K
Pārdošana
Median $313K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $204K
Grāmatvedis
$263K
Datu analītiķis
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Mārketings
$231K
Personāla operācijas
$277K
Produkta dizainers
$193K
Produkta vadītājs
$137K
Programmu vadītājs
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

24%

G 4

Akciju veids
RSU

Guidewire Software uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 24% tiek iegūtas 4th-G (6.00% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Guidewire Software, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $371,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Guidewire Software, ir $218,891.

