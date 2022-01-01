Uzņēmumu katalogs
Synopsys
Sinopsiss Algas

Synopsys algas svārstās no $21,220 kopējā atlīdzībā gadā Tehniskais rakstnieks zemākajā līmenī līdz $413,667 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Aparatūras inženieris
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inženieris

SoC inženieris

FPGA inženieris

Programmatūras inženieris
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Produkta vadītājs
69 $284K
100 $343K

67 10
67 10
Kiberdrošības analītiķis
Median $121K
Programmatūras inženierijas vadītājs
69 $317K
100 $414K
Risinājumu arhitekts
Median $310K

Datu arhitekts

Mākoņu Drošības Arhitekts

Tehnisko programmu vadītājs
Median $45.5K
Elektrotehnikas inženieris
Median $326K
Produkta dizainers
Median $145K
Produkta dizaina vadītājs
Median $330K
Datu zinātnieks
Median $154K
Pārdošana
Median $331K
Programmu vadītājs
Median $357K
Biznesa analītiķis
$140K
Klientu apkalpošana
$87.1K
Klientu panākumi
$90.5K
Datu analītiķis
$45.2K
Datu zinātnes vadītājs
$159K
Finanšu analītiķis
$151K
Cilvēkresursi
$270K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$34.6K
Vadības konsultants
$257K
Mārketings
$175K
Mehānikas inženieris
$39.9K
Projektu vadītājs
$146K
Pārdošanas inženieris
$120K
Tehniskais rakstnieks
$21.2K
UX pētnieks
$193K
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
RSU

Synopsys uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

BUJ

The highest paying role reported at Synopsys is Programmatūras inženierijas vadītājs at the 100 level with a yearly total compensation of $413,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synopsys is $166,156.

Citi resursi