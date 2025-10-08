UX dizainers atlīdzība in United States Roblox svārstās no $189K year IC1 līmenim līdz $470K year IC6 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $350K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Roblox kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/8/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
45%
G 1
35%
G 2
20%
G 3
Roblox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
45% tiek iegūtas 1st-G (11.25% ceturkšņa)
35% tiek iegūtas 2nd-G (8.75% ceturkšņa)
20% tiek iegūtas 3rd-G (5.00% ceturkšņa)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
G 1
33%
G 2
33%
G 3
Roblox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33% tiek iegūtas 1st-G (8.25% ceturkšņa)
33% tiek iegūtas 2nd-G (8.25% ceturkšņa)
33% tiek iegūtas 3rd-G (8.25% ceturkšņa)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Roblox uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.