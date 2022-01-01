Uzņēmumu katalogs
Kaseya Algas

Kaseya algas svārstās no $40,778 kopējā atlīdzībā gadā Risinājumu arhitekts zemākajā līmenī līdz $105,440 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Kaseya. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack programmatūras inženieris

Pārdošana
Median $80K

Kontu pārvaldnieks

Produkta vadītājs
Median $105K

Klientu apkalpošana
$42.2K
Cilvēkresursi
$88.2K
Vadības konsultants
$96.6K
Produkta dizainers
$95.5K
Projektu vadītājs
$71.6K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$78.3K
Risinājumu arhitekts
$40.8K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Kaseya, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $105,440. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kaseya, ir $78,290.

