Kaseya
  • Algas
  • Programmatūras inženieris

  • Visas Programmatūras inženieris algas

Kaseya Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in Poland Kaseya svārstās no PLN 255K year Software Engineer 2 līmenim līdz PLN 291K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 265K.

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
(Iesācēju līmenis)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Prakses algas

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kaseya?

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Kaseya in Poland, ir gada kopējā atlīdzība PLN 327,642. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kaseya Programmatūras inženieris pozīcijai in Poland, ir PLN 274,918.

