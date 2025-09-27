Programmatūras inženieris atlīdzība in Poland Kaseya svārstās no PLN 255K year Software Engineer 2 līmenim līdz PLN 291K year Senior Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in Poland pakete kopā ir PLN 265K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kaseya kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu