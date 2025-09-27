Uzņēmumu katalogs
Kaseya
Kaseya Pārdošana Algas

Pārdošana atlīdzība in United States Kaseya kopā ir $136K year Senior Sales līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $80K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Kaseya kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/27/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Skatīt 2 Vairāk līmeņu
$160K

Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Kaseya?

Iekļautie amati

Kontu pārvaldnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai Kaseya in United States, ir gada kopējā atlīdzība $160,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Kaseya Pārdošana pozīcijai in United States, ir $53,000.

