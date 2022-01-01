Uzņēmumu katalogs
Hinge Health Algas

Hinge Health algas svārstās no $48,540 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $353,225 Produkta dizaina vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Hinge Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/5/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $175K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $240K
Produkta vadītājs
Median $232K

Biznesa operācijas
$142K
Biznesa operāciju vadītājs
$147K
Biznesa analītiķis
$124K
Korporatīvā attīstība
$271K
Datu analītiķis
$133K
Datu zinātnieks
$271K
Finanšu analītiķis
$234K
Rūpniecības dizainers
$261K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$75K
Mārketings
$118K
Mārketinga operācijas
$158K
Produkta dizainers
$48.5K
Produkta dizaina vadītājs
$353K
Projektu vadītājs
$116K
UX pētnieks
$207K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Hinge Health uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Hinge Healthで報告されている最高給与の職種はProdukta dizaina vadītājs at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$353,225です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Hinge Healthで報告されている年間総報酬の中央値は$166,550です。

Citi resursi