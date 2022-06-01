Uzņēmumu katalogs
Thrive Global Algas

Thrive Global algas svārstās no $126,500 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $418,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thrive Global. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/15/2025

Produkta dizainers
Median $127K

UX dizainers

Programmatūras inženieris
Median $204K
Produkta vadītājs
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biznesa analītiķis
$129K
Datu zinātnes vadītājs
$214K
Produkta dizaina vadītājs
$259K
Personāla atlases speciālists
$219K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$206K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Thrive Global, ir Produkta vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $418,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thrive Global, ir $209,863.

