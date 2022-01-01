Uzņēmumu katalogs
HealthifyMe Algas

HealthifyMe algas svārstās no $30,469 kopējā atlīdzībā gadā Datu zinātnieks zemākajā līmenī līdz $201,000 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem HealthifyMe. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/20/2025

Programmatūras inženieris
Median $47.9K

Backend programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$73.9K
Datu zinātnieks
$30.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Produkta vadītājs
$201K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots HealthifyMe, ir Produkta vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $201,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots HealthifyMe, ir $60,920.

