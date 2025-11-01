Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzība in United States Grainger svārstās no $264K year Senior Software Engineering Manager līmenim līdz $340K year Director līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $230K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grainger kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Pievienot atlīdzību

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Grainger in United States, ir gada kopējā atlīdzība $340,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grainger Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $263,000.

