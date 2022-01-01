Uzņēmumu katalogs
Texas Instruments
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Texas Instruments Algas

Texas Instruments algas svārstās no $2,448 kopējā atlīdzībā gadā Riska kapitāla investors zemākajā līmenī līdz $295,470 Juridiskais augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Texas Instruments. Pēdējo reizi atjaunināts: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Aparatūras inženieris
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Analogu inženieris

ASIC inženieris

SoC inženieris

Iegultās aparatūras inženieris

Programmatūras inženieris
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Iegulto sistēmu programmatūras inženieris

Elektroenerģētikas inženieris
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Mehānikas inženieris
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Ražošanas inženieris

Dizaina inženieris

Testēšanas inženieris

Tehniskās apkopes inženieris

Mārketings
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Ķīmijas inženieris
Median $113K

Procesa inženieris

Objektu inženieris

Pārdošana
26 $196K
28 $249K

Lauka pārdošanas pārstāvis

Projektu menedžeris
Median $185K
Pārdošanas inženieris
24 $156K
26 $191K
Produkta dizaineris
Median $125K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $97.4K
Programmu menedžeris
Median $252K
Biznesa analītiķis
Median $105K
Biznesa attīstība
Median $259K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
Median $86K
Risinājumu arhitekts
Median $156K
Grāmatvedis
$45.2K
Biznesa operāciju menedžeris
$227K
Datu analītiķis
$86.3K
Datu zinātnieks
$112K
Iekārtu menedžeris
$206K
Finanšu analītiķis
$128K
Grafiskais dizaineris
$106K
Cilvēkresursi
$88.9K
Juridiskais
$295K
Mārketinga operācijas
$45.5K
Materiālu inženieris
$161K
Produkta dizaina menedžeris
$69.6K
Produkta menedžeris
$72.8K
Tehnisko kontu menedžeris
$203K
Tehnisko programmu menedžeris
$207K
Riska kapitāla investors
$2.4K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

0%

G 1

0%

G 2

0%

G 3

100%

G 4

Akciju veids
RSU

Texas Instruments uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 0% tiek iegūtas 1st-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 2nd-G (0.00% gada)

  • 0% tiek iegūtas 3rd-G (0.00% gada)

  • 100% tiek iegūtas 4th-G (100.00% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Texas Instruments, ir Juridiskais at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $295,470. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Texas Instruments, ir $124,324.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Texas Instruments

Saistītie uzņēmumi

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.