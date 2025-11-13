Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Grainger svārstās no $107K year Software Engineer I līmenim līdz $195K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $139K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grainger kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/13/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
