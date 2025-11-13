Uzņēmumu katalogs
Grainger
Grainger Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Grainger svārstās no $107K year Software Engineer I līmenim līdz $195K year Lead Software Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $139K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grainger kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/13/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Software Engineer I
(Iesācēju līmenis)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Grainger?

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Grainger in United States, ir gada kopējā atlīdzība $195,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Grainger Programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $134,690.

