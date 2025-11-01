Datu zinātnieks atlīdzība in United States Grainger svārstās no $153K year Senior Data Scientist līmenim līdz $195K year Lead Data Scientist līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $150K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Grainger kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/1/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
