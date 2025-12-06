Uzņēmumu katalogs
Getsafe
Getsafe Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Germany Getsafe svārstās no €72.5K līdz €99.2K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Getsafe kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/6/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$90.4K - $107K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$83.5K$90.4K$107K$114K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Getsafe in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €99,210. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Getsafe Datu analītiķis pozīcijai in Germany, ir €72,466.

Citi resursi

