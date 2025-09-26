Uzņēmumu katalogs
Programmatūras inženieris atlīdzība in United States ExxonMobil svārstās no $101K year CL22 līmenim līdz $230K year CL27 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $180K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ExxonMobil kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 9/26/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
CL22
(Iesācēju līmenis)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Prakses algas

Iekļautie amati

Full-Stack programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

