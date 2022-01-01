Uzņēmumu katalogs
ExxonMobil Algas

ExxonMobil algas svārstās no $1,547 kopējā atlīdzībā gadā Biznesa analītiķis zemākajā līmenī līdz $290,000 Tehnisko programmu vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ExxonMobil. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/11/2025

$160K

Mehānikas inženieris
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Programmatūras inženieris
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Ķīmijas inženieris
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesa inženieris

Produkta vadītājs
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektu vadītājs
CL23 $118K
CL27 $214K
Tehnisko programmu vadītājs
CL26 $182K
CL28 $290K
Biznesa attīstība
Median $200K
Datu zinātnieks
Median $35.8K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $108K
Mārketings
Median $237K
Aparatūras inženieris
Median $140K
Produkta dizainers
Median $120K
Būvinženieris
Median $231K
Grāmatvedis
$17.6K
Biomedicīnas inženieris
$136K
Biznesa operācijas
$114K
Biznesa operāciju vadītājs
$139K
Biznesa analītiķis
$1.5K
Vadības sistēmu inženieris
$171K
Datu analītiķis
$26K
Elektrotehnikas inženieris
$164K
Finanšu analītiķis
$18.4K
Ģeoloģijas inženieris
$169K
Cilvēkresursi
$3.5K
Vadības konsultants
$38.8K
Mārketinga operācijas
$149K
Programmu vadītājs
$181K
Pārdošana
$93.5K
Kiberdrošības analītiķis
$115K
Risinājumu arhitekts
$43.1K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ExxonMobil, ir Tehnisko programmu vadītājs at the CL28 level ar gada kopējo atlīdzību $290,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ExxonMobil, ir $134,342.

Citi resursi