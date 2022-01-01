Uzņēmumu katalogs
ConocoPhillips
ConocoPhillips Algas

ConocoPhillips algas svārstās no $80,000 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $402,000 Biznesa attīstība augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ConocoPhillips. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/15/2025

Information Technologist (IT)
Median $109K
Programmatūras inženieris
Median $80K
Grāmatvedis
$109K

Biznesa analītiķis
$88.8K
Biznesa attīstība
$402K
Ķīmijas inženieris
$121K
Datu zinātnieks
$287K
Finanšu analītiķis
$174K
Ģeoloģijas inženieris
$275K
Mehānikas inženieris
$279K
Produkta vadītājs
$127K
Tehnisko programmu vadītājs
$212K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ConocoPhillips, ir Biznesa attīstība at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $402,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ConocoPhillips, ir $150,499.

