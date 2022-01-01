Uzņēmumu katalogs
General Motors
Ģenerāl Motors Algas

General Motors algas svārstās no $44,446 kopējā atlīdzībā gadā Vadības konsultants zemākajā līmenī līdz $277,400 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī.

$160K

Programmatūras inženieris
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Mobilās programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Sistēmu inženieris

Pētnieks zinātnieks

Datu zinātnieks
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Aparatūras inženieris
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Iegultās aparatūras inženieris

Mehānikas inženieris
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Ražošanas inženieris

CAE inženieris

Produkta vadītājs
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Produkta dizainers
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX dizainers

Risinājumu arhitekts
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Datu arhitekts

Mākoņa arhitekts

Mākoņu Drošības Arhitekts

Biznesa analītiķis
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Programmatūras inženierijas vadītājs
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Tehnisko programmu vadītājs
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Projektu vadītājs
L6 $114K
L7 $143K
Programmu vadītājs
L6 $128K
L7 $160K
Finanšu analītiķis
L5 $98.9K
L6 $110K
Vadības sistēmu inženieris
L5 $94K
L6 $115K
Mārketings
Median $120K
Personāla atlases speciālists
Median $200K
Biznesa attīstība
Median $148K
Datu analītiķis
Median $123K
Grāmatvedis
Median $100K

Tehniskais grāmatvedis

Kiberdrošības analītiķis
Median $100K
Datu zinātnes vadītājs
Median $200K
Grafiskais dizainers
Median $135K
Cilvēkresursi
Median $102K
Pārdošana
Median $100K
Administratīvais asistents
$60.5K
Biznesa operāciju vadītājs
$225K
Korporatīvā attīstība
$86.2K
Klientu apkalpošana
$135K
Elektrotehnikas inženieris
$137K
Juridiskais
$116K
Vadības konsultants
$44.4K
Mārketinga operācijas
$89.6K
Materiālu inženieris
$213K
Optikas inženieris
$198K
UX pētnieks
$149K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

General Motors uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots General Motors, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the L9 level ar gada kopējo atlīdzību $277,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots General Motors, ir $130,446.

