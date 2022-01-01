Uzņēmumu katalogs
Aaron's
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Aaron's Algas

Aaron's algas svārstās no $995 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $245,310 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aaron's. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnieks
$95.5K
Pārdošana
$995
Programmatūras inženierijas vadītājs
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Aaron's, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $245,310. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aaron's, ir $95,475.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Aaron's

Saistītie uzņēmumi

  • URBN
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • The TJX Companies
  • Macy's
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi