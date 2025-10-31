Programmatūras inženieris atlīdzība in United States Capital One svārstās no $139K year Associate Software Eng līmenim līdz $476K year Senior Distinguished Eng līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $151K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Software Eng
$139K
$132K
$387
$7.3K
Software Eng
$152K
$147K
$143
$4.8K
Senior Software Eng
$189K
$178K
$188
$9.9K
Lead Software Eng
$222K
$201K
$5.8K
$15.3K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
G 1
33.3%
G 2
33.3%
G 3
Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)
33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)
Iekļautie amatiIesniegt jaunu amatu
iOS inženieris
Mobilo lietotņu programmatūras inženieris
Frontend programmatūras inženieris
Mašīnmācīšanās inženieris
Backend programmatūras inženieris
Pilna cikla programmatūras inženieris
Tīklu inženieris
Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris
Datu inženieris
Ražošanas programmatūras inženieris
Drošības programmatūras inženieris
Pētnieks zinātnieks