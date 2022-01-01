Uzņēmumu katalogs
Capital One
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Capital One Algas

Capital One algas svārstās no $46,000 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $523,333 Produkta vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Capital One. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/7/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Associate Software Eng $136K
Software Eng $154K
Senior Software Eng $173K
Lead Software Eng $211K
Senior Lead Software Eng $290K
Distinguished Eng $363K
Senior Distinguished Eng $461K

iOS inženieris

Mobilās programmatūras inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Tīklu inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

Produkta vadītājs
Associate $111K
Senior Associate $133K
Principal Associate $126K
Manager $196K
Senior Manager $225K
Director $289K
Senior Director $386K
Vice President $523K
Biznesa analītiķis
Associate Business Analyst $115K
Business Analyst $119K
Principal Associate $125K
Master Business Analyst $177K
Lead Business Analyst $209K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Datu analītiķis
Median $120K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Manager $216K
Senior Manager $300K
Director $350K
Senior Director $470K
Datu zinātnieks
Associate Data Scientist $136K
Data Scientist $150K
Principal Associate $173K
Master Data Scientist $210K
Lead Data Scientist $198K
Projektu vadītājs
Median $110K
Produkta dizainers
Associate Product Designer $107K
Product Designer $113K
Principal Associate $144K

UX dizainers

Mobilās lietotnes dizainers

Finanšu analītiķis
Median $120K

Risku analītiķis

Krāpšanas analītiķis

Datu zinātnes vadītājs
Median $251K
Kiberdrošības analītiķis
Median $175K

Tehnoloģiju risku analītiķis

Cilvēkresursi
Median $110K
Tehnisko programmu vadītājs
Senior TPM $201K
Lead TPM $233K
Personāla atlases speciālists
Median $120K
Risinājumu arhitekts
Median $265K

Datu arhitekts

Cloud Security Architect

Riska kapitāla investoris
Median $152K

Direktors

Asociētais darbinieks

Štāba vadītājs
Median $150K
Pārdošana
Median $184K
Grāmatvedis
Median $100K

Tehniskais grāmatvedis

Vadības konsultants
Median $118K
Biznesa operācijas
Median $177K
Klientu apkalpošana
Median $46K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
Median $158K
Mārketings
Median $77.3K
Programmu vadītājs
Median $65.8K
Senior Data Analyst
Median $124K
UX pētnieks
Median $133K
Biznesa operāciju vadītājs
Median $90.5K
Investīciju banķieris
Median $110K
Biznesa attīstība
Median $136K
Mārketinga operācijas
Median $96K
Administratīvais asistents
$65.5K
Korporatīvā attīstība
$166K
Klientu panākumi
$181K
Data Engineer
Median $130K
Finance
Median $130K
Grafiskais dizainers
$109K
Senior Data Engineer
Median $136K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
Options

Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

The highest paying role reported at Capital One is Produkta vadītājs at the Vice President level with a yearly total compensation of $523,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Capital One is $149,509.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Capital One

Saistītie uzņēmumi

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi