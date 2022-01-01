Uzņēmumu katalogs
Prudential Financial
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Prudential Financial Algas

Prudential Financial algas svārstās no $37,332 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $241,200 Mārketinga operācijas augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Prudential Financial. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvantitatīvais izstrādātājs

Datu zinātnieks
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Aktuārs
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Finanšu analītiķis
Median $80K
Biznesa analītiķis
Median $100K
Mārketings
Median $165K
Produkta menedžeris
Median $178K
Projektu menedžeris
Median $130K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $210K
Biznesa attīstība
$110K
Datu analītiķis
$101K
Datu zinātnes menedžeris
$161K
Cilvēkresursi
$118K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$177K
Investīciju banķieris
$226K
Juridiskais
$166K
Mārketinga operācijas
$241K
Produkta dizaineris
Median $132K
Personāla atlases speciālists
Median $122K
Pārdošana
$37.3K
Kiberdrošības analītiķis
$104K
Risinājumu arhitekts
$117K
Tehnisko programmu menedžeris
$199K
Riska kapitāla investors
$109K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Prudential Financial, ir Mārketinga operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $241,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Prudential Financial, ir $131,417.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Prudential Financial

Saistītie uzņēmumi

  • State Street
  • Capital One
  • JPMorgan Chase
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/prudential-financial/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.