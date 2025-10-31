Uzņēmumu katalogs
Capital One
  • Algas
  • Biznesa analītiķis

  • Visas Biznesa analītiķis algas

Capital One Biznesa analītiķis Algas

Biznesa analītiķis atlīdzība in United States Capital One svārstās no $114K year Associate Business Analyst līmenim līdz $212K year Lead Business Analyst līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $119K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Capital One kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 10/31/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
Senior Associate
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
Principal Associate
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

33.3%

G 1

33.3%

G 2

33.3%

G 3

Akciju veids
Options

Capital One uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33.3% tiek iegūtas 1st-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 2nd-G (33.30% gada)

  • 33.3% tiek iegūtas 3rd-G (33.30% gada)



Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Biznesa analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Biznesa analītiķis pozīcijai Capital One in United States, ir gada kopējā atlīdzība $211,537. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Capital One Biznesa analītiķis pozīcijai in United States, ir $116,500.

