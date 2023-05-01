Uzņēmumu Katalogs
Broad Institute
Broad Institute Algas

Broad Institute algu diapazons svārstās no $102,485 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $185,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā.

$160K

Programmatūras inženieris
Median $145K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $120K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $185K

Produkta vadītājs
Median $160K
Produkta dizainers
$114K
Projektu vadītājs
$102K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Broad Institute, ir Programmatūras inženieru vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $185,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Broad Institute, ir $132,500.

