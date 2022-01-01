Uzņēmumu katalogs
Airtel India Algas

Airtel India algas svārstās no $3,631 kopējā atlīdzībā gadā Mārketinga operācijas zemākajā līmenī līdz $113,207 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Airtel India. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Produkta menedžeris
Median $42K
Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $113K

Datu zinātnieks
Median $36.8K
Biznesa analītiķis
Median $21.3K
Biznesa attīstība
$45.5K
Datu analītiķis
$35.2K
Finanšu analītiķis
$7.5K
Cilvēkresursi
$16.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$4.4K
Mārketings
$56.1K
Mārketinga operācijas
$3.6K
Produkta dizaineris
Median $29K
Produkta dizaina menedžeris
$67.8K
Projektu menedžeris
$34.2K
Pārdošana
$14.7K
Kiberdrošības analītiķis
$12K
Risinājumu arhitekts
$49.4K

Datu arhitekts

Kopējā atlīdzība
$25.9K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Airtel India, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $113,207. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Airtel India, ir $31,578.

