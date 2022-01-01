Uzņēmumu Katalogs
BT Algas

BT algu diapazons svārstās no $7,650 kopējā atalgojumā gadā Datu analītiķis apakšējā galā līdz $256,275 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem BT. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $20.3K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Informācijas tehnoloģiju speciālists
Median $43.6K
Administrācijas vadītājs
$88.3K

Klientu apkalpošana
$29.2K
Datu analītiķis
$7.7K
Datu zinātnes vadītājs
$47.8K
Datu zinātnieks
$17.5K
Finanšu analītiķis
$88.3K
Aparatūras inženieris
$119K
Cilvēkresursi
$48.4K
Juridiskais departaments
$184K
Mārketings
$107K
Produkta dizainers
$42.7K
Produkta vadītājs
$73.2K
Programmu vadītājs
$113K
Projektu vadītājs
$9.4K
Pārdošana
$256K
Kiberdrošības analītiķis
$80.1K
Programmatūras inženieru vadītājs
$61K
Risinājumu arhitekts
$52.3K

Datu arhitekts

Tehniskais programmu vadītājs
$74.2K
Tehniskais rakstītājs
$10.9K
UX pētnieks
$81.5K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BT είναι ο Pārdošana at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $256,275. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BT είναι $61,004.

