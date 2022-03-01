Uzņēmumu Katalogs
MTS
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

MTS Algas

MTS algu diapazons svārstās no $13,866 kopējā atalgojumā gadā Projektu vadītājs apakšējā galā līdz $83,421 Datu zinātnes vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem MTS. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/18/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inženieris

Frontend programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

Backend programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Datu inženieris

DevOps inženieris

Datu zinātnieks
Median $35K
Biznesa analītiķis
Median $30.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Datu analītiķis
Median $14.7K
Produkta dizainers
Median $30.4K
Produkta vadītājs
Median $48.4K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $66.7K
Projektu vadītājs
Median $13.9K
Datu zinātnes vadītājs
Median $83.4K
Administratīvais asistents
$81.1K
Finanšu analītiķis
$18.7K
Cilvēkresursi
$16.6K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$57.3K
Vadības konsultants
$47.6K
Mārketings
$27.3K
Produkta dizaina vadītājs
$68.3K
Risinājumu arhitekts
$61.9K
Tehniskais programmu vadītājs
$44.5K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at MTS is Datu zinātnes vadītājs with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš MTS

Saistītie Uzņēmumi

  • Vodafone
  • Airtel India
  • Mail.ru Group
  • BT
  • Deutsche Telekom
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi