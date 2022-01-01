Uzņēmumu Katalogs
Airtable Algas

Airtable algu diapazons svārstās no $112,700 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $755,000 Programmatūras inženieru vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Airtable. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/24/2025

$160K

Programmatūras inženieris
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Pilna steka programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $230K
Produkta vadītājs
Median $255K

UX pētnieks
Median $423K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $755K
Datu zinātnieks
Median $315K
Mārketinga operācijas
Median $172K
Biznesa operācijas
$388K
Biznesa analītiķis
$162K
Klientu apkalpošana
$113K
Klientu panākumi
$114K
Cilvēkresursi
$116K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$332K
Mārketings
$191K
Produkta dizaina vadītājs
$609K
Darbinieku atlases speciālists
$166K
Pārdošanas inženieris
$165K
Kiberdrošības analītiķis
$362K
Risinājumu arhitekts
$288K
Tehniskais programmu vadītājs
$470K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Airtable, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (2.08% katru mēnesi)

  • 25% iegūst 4th-GADS (2.08% katru mēnesi)

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Airtable, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 4th-GADS (25.00% katru gadu)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Airtable, ir Programmatūras inženieru vadītājs ar gada kopējo atalgojumu $755,000. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Airtable, ir $278,523.

