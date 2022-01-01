Uzņēmumu katalogs
Brex
Brex Algas

Brex algas svārstās no $27,078 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $630,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Brex. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/28/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Ražošanas programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
L4 $195K
L5 $395K
Produkta vadītājs
Median $440K

Programmatūras inženierijas vadītājs
L5 $613K
L6 $630K
Pārdošana
Median $260K
Klientu apkalpošana
Median $47.9K
Biznesa attīstība
Median $200K
Mārketings
Median $174K
Produkta dizainers
Median $290K
Tehnisko programmu vadītājs
Median $278K
Biznesa operāciju vadītājs
$181K
Biznesa analītiķis
$81.3K
Finanšu analītiķis
$146K
Programmu vadītājs
$245K
Personāla atlases speciālists
$27.1K
Kiberdrošības analītiķis
$199K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Brex uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Brex, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the L6 level ar gada kopējo atlīdzību $630,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Brex, ir $245,250.

