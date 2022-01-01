Brex algas svārstās no $27,078 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $630,000 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Brex. Pēdējo reizi atjaunināts: 8/28/2025
Brex uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
