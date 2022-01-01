Uzņēmumu katalogs
Ramp
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Ramp Algas

Ramp algas svārstās no $76,380 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $595,400 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Ramp. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programmatūras inženieris
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Frontend programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta dizainers
Median $189K

UX dizainers

Tīmekļa dizainers

Personāla atlases speciālists
Median $135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Produkta vadītājs
Median $275K
Mārketings
Median $200K

Produkta mārketinga vadītājs

Biznesa operācijas
$149K
Biznesa analītiķis
$261K
Klientu apkalpošana
$76.4K
Datu zinātnieks
$161K
Cilvēkresursi
$333K
Pārdošana
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$269K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Ramp uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Ramp, ir Programmatūras inženieris at the Staff Software Engineer level ar gada kopējo atlīdzību $595,400. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Ramp, ir $259,416.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Ramp

Saistītie uzņēmumi

  • Citadel
  • Brex
  • Two Sigma
  • Chime
  • Old Mission
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi