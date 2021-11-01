Uzņēmumu katalogs
Aflac
Aflac Algas

Aflac algas svārstās no $54,725 kopējā atlīdzībā gadā Cilvēkresursi zemākajā līmenī līdz $302,504 Datu zinātnieks augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Aflac. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Administratīvais asistents
$60.3K
Datu zinātnieks
$303K
Cilvēkresursi
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$101K
Programmatūras inženieris
$103K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$156K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Aflac, ir Datu zinātnieks at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $302,504. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Aflac, ir $101,505.

