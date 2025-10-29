Bendrovių katalogas
Xometry
Xometry UX tyrinėtojas Atlyginimai

Vidutinė UX tyrinėtojas kompensacijos in United States paketo suma Xometry įmonėje yra $158K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xometry bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Xometry
UX Researcher
New York, NY
Iš viso per metus
$158K
Lygis
Staff
Bazinis
$140K
Stock (/yr)
$10K
Priedas
$7.5K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
2 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Xometry in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $171,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xometry UX tyrinėtojas pozicijai in United States yra $157,500.

Kiti ištekliai