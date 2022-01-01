2U Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di 2U va da $64,631 in compensazione totale all'anno per un Projektų vadovas all'estremità inferiore a $295,764 per un Finansų analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di 2U. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Programų inžinierius
Software Engineer I $107K
Software Engineer III $159K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Produkto vadovas
Median $133K
Verslo analitikas
$123K

Duomenų analitikas
$86.1K
Duomenų mokslininkas
$199K
Finansų analitikas
$296K
Žmogiškieji ištekliai
$127K
Marketingas
$150K
Rinkodaros operacijos
$103K
Produkto dizaineris
$80.9K
Programų vadovas
$92.2K
Projektų vadovas
$64.6K
Kibernetinio saugumo analitikas
$144K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$224K
UX tyrėjas
$216K
FAQ

The highest paying role reported at 2U is Finansų analitikas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $295,764. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 2U is $130,066.

