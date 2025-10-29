Bendrovių katalogas
Xilinx
Xilinx Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Xilinx įmonėje svyruoja nuo $153K per year E3 lygiui iki $362K per year E8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $280K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xilinx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
E3
Software Engineer 1(Pradedančiojo lygis)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Žiūrėti 4 daugiau lygių
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Xilinx kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Xilinx in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $361,667. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xilinx Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $204,000.

