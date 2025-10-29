Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Xilinx įmonėje svyruoja nuo $153K per year E3 lygiui iki $362K per year E8 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $280K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xilinx bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Xilinx kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)