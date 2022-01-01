Bendrovių katalogas
Intel
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Intelas Atlyginimai

Intel atlyginimas svyruoja nuo $36,403 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $818,056 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Intelas. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programinės įrangos inžinierius
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Saugumo programinės įrangos inžinierius

DevOps inžinierius

Svetainės patikimumo inžinierius

Kriptografijos inžinierius

Sistemų inžinierius

Vaizdo žaidimų programinės įrangos inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Dirbtinio intelekto tyrinėtojas

Dirbtinio intelekto inžinierius

Embedded Systems Software Engineer

Techninės įrangos inžinierius
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produkto vadovas
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Duomenų mokslininkas
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Techninių programų vadovas
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Techninių projektų vadovas

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Mechanikos inžinierius
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Sprendimų architektas
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Rinkodara
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Produkto rinkodaros vadovas

Produkto dizaineris
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finansų analitikas
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Programų vadovas
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemijos inžinierius
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektros inžinierius
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Verslo analitikas
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Žmogiškieji ištekliai
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Medžiagotyros inžinierius
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Pardavimai
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Lauko pardavimų vadovas

Sąskaitų vadovas

Verslo plėtra
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Verslo operacijos
Median $151K
Verslo operacijų vadovas
Median $201K
Duomenų mokslo vadovas
Median $262K
Optikos inžinierius
Median $239K
Produkto dizaino vadovas
Median $290K
Projektų vadovas
Median $57.8K
Buhalteris
Median $137K

Technical Accountant

Administracijos asistentas
Median $95.2K
Grafikos dizaineris
Median $235K
Pardavimų inžinierius
Median $201K
Teisiniai reikalai
Median $300K
Štabo vadovas
$220K
Statybos inžinierius
$231K

Construction Engineer

Automatikos inžinierius
$230K
Klientų aptarnavimas
$103K
Duomenų analitikas
$71.7K
Patalpų vadovas
$118K
Mados dizaineris
$76.4K
Pramonės dizaineris
$156K
Valdymo konsultantas
$120K
MEP inžinierius
$180K
Prompt Engineer
$469K
Personalo specialistas
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Techninis rašytojas
$44.2K
UX tyrinėtojas
$37.7K
Rizikos kapitalo investuotojas
$166K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Intel kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
RSU

Intel kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Intel gauna Programinės įrangos inžinierius at the Fellow level su metine bendra kompensacija $818,056. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Intel yra $188,939.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Intel

Susijusios bendrovės

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai