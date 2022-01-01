Intelas Atlyginimai

Intel atlyginimas svyruoja nuo $36,403 bendros metinės kompensacijos Personalo specialistas žemiausiame taške iki $818,056 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Intelas. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/21/2025
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Intel kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Intel kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (25.00% kas metus)
