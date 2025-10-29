Bendrovių katalogas
Produkto vadovas kompensacija in New Zealand Xero įmonėje svyruoja nuo NZ$148K per year Product Manager lygiui iki NZ$201K per year Lead Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New Zealand paketo suma yra NZ$158K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xero bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Xero kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Xero in New Zealand siekia metinę bendrą kompensaciją NZ$200,960. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Xero Produkto vadovas pozicijai in New Zealand yra NZ$157,200.

