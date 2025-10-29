Produkto vadovas kompensacija in New Zealand Xero įmonėje svyruoja nuo NZ$148K per year Product Manager lygiui iki NZ$201K per year Lead Product Manager lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New Zealand paketo suma yra NZ$158K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Xero bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/29/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$148K
NZ$136K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$173K
NZ$7.5K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$201K
NZ$174K
NZ$26.8K
NZ$0
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Xero kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)