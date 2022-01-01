Bendrovių katalogas
Ciena
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę

Ciena Atlyginimai

Ciena atlyginimas svyruoja nuo $33,419 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $275,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Ciena. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/13/2025

$160K

Gaukite užmokestį, o ne pažadus

Derėjomės dėl tūkstančių pasiūlymų ir nuolat pasiekiame 30 tūkst. dolerių+ (kartais 300 tūkst. dolerių+) padidėjimą. Derėkitės dėl savo atlyginimo arba savo gyvenimo aprašymą peržiūrėtą tikrų ekspertų – kasdien šį darbą dirbančių darbdavių atstovų.

Programinės įrangos inžinierius
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Backend programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Embedded Systems Software Engineer

Techninės įrangos inžinierius
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Optikos inžinierius
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $275K
Verslo analitikas
$86.7K
Klientų aptarnavimas
$87.3K
Duomenų mokslo vadovas
$139K
Duomenų mokslininkas
$78.9K
Valdymo konsultantas
$180K
Rinkodara
$252K
Mechanikos inžinierius
$66.8K
Produkto dizaineris
$101K
Pardavimai
Median $116K
Pardavimų inžinierius
$150K
Sprendimų architektas
$110K
Techninių programų vadovas
$95.8K
Techninis rašytojas
$33.4K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Ciena kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

Turite klausimą? Klauskite bendruomenės.

Aplankykite Levels.fyi bendruomenę, kad galėtumėte bendrauti su skirtingų įmonių darbuotojais, gauti karjeros patarimų ir dar daugiau.

Aplankykite dabar!

DUK

Didžiausią atlyginimą Ciena gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $275,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Ciena yra $103,078.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Ciena

Susijusios bendrovės

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai