Bendrovių katalogas
Waymo
Waymo Atlyginimai

Waymo atlyginimas svyruoja nuo $59,623 bendros metinės kompensacijos Informacinių technologijų (IT) specialistas žemiausiame taške iki $950,000 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Waymo. Paskutinį kartą atnaujinta: 8/28/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Mašininio mokymosi inžinierius

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

Tyrimų mokslininkas

Techninių programų vadovas
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Duomenų mokslininkas
L4 $255K
L5 $339K

Techninės įrangos inžinierius
L5 $394K
L6 $479K
Produkto vadovas
Median $418K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $950K
Programų vadovas
Median $194K
Žmogiškieji ištekliai
Median $145K
Personalo specialistas
Median $173K
Mechanikos inžinierius
Median $378K
Buhalteris
$98K

Techninis buhalteris

Verslo operacijų vadovas
$358K
Verslo analitikas
$392K
Verslo plėtra
$510K
Duomenų mokslo vadovas
$390K
Finansų analitikas
$265K
Informacinių technologijų (IT) specialistas
$59.6K
Rinkodaros operacijos
$209K
Produkto dizaineris
$118K
Projektų vadovas
$543K
UX tyrinėtojas
$125K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Akcijų tipas
WMU

Waymo kompanijoje WMUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

WMUs are Waymo's version of RSUs

DUK

Didžiausią atlyginimą Waymo gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas su metine bendra kompensacija $950,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Waymo yra $338,893.

