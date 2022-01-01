Bendrovių katalogas
Tango
Tango Atlyginimai

Tango atlyginimas svyruoja nuo $42,210 bendros metinės kompensacijos Produkto dizaineris žemiausiame taške iki $92,852 Produkto vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Tango. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/12/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $86.4K
Duomenų analitikas
$66.1K
Duomenų mokslininkas
$51.7K

Rinkodaros operacijos
$90.1K
Produkto dizaineris
$42.2K
Produkto vadovas
$92.9K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Tango kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Tango gauna Produkto vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $92,852. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Tango yra $76,265.

