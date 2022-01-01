Bendrovių katalogas
Volvo Car
Volvo Car Atlyginimai

Volvo Car atlyginimas svyruoja nuo $4,814 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $201,000 Verslo operacijos aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Volvo Car. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/17/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $66.3K

Backend programinės įrangos inžinierius

Full-Stack programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $71.1K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Duomenų mokslininkas
Median $64K
Buhalteris
$24.1K
Verslo operacijos
$201K
Verslo analitikas
$82.6K
Duomenų analitikas
$58.7K
Techninės įrangos inžinierius
$22.6K
Pramonės dizaineris
$5.9K
Rinkodara
$52.6K
Mechanikos inžinierius
$24.9K
Produkto dizaineris
$83K
Personalo specialistas
$90.2K
Sprendimų architektas
$69K
Techninis rašytojas
$4.8K
Neranda savo pareigų?

Ieškokite visų atlyginimų mūsų atlyginimų puslapyje arba pridėkite savo atlyginimą kad padėtumėte atrakinti puslapį.


DUK

Didžiausią atlyginimą Volvo Car gauna Verslo operacijos at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $201,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Volvo Car yra $65,187.

