Programinės įrangos inžinierius kompensacija in San Francisco Bay Area VMware įmonėje svyruoja nuo $155K per year P1 lygiui iki $601K per year Senior Staff Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in San Francisco Bay Area paketo suma yra $255K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą VMware bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/1/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
MTS 1
$155K
$124K
$14.6K
$15.7K
MTS 2
$196K
$151K
$36.5K
$8.1K
MTS 3
$213K
$167K
$34.9K
$11.1K
Senior MTS
$265K
$197K
$46.4K
$21K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
VMware kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (12.50% kas pusmetį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (12.50% kas pusmetį)
